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رياضة

فيديو.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد عامر عامر

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:04 م
عامر عامر
عامر عامر
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عبدالله هشام

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، بعيد ميلاد عامر عامر، حارس مرمى الفريق، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وأحضر لاعبو سيراميكا كليوباترا، تورتة الاحتفال بعيد ميلاد حارس المرمى، واحتفلوا به، في جو أسري

وهنأ اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، الحارس المخضرم بعيد ميلاده، وتمنوا له مزيدًا من التقدم والتألق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد.

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