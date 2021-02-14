تضارب مصالح.. أعمال ابنة أخت كامالا هاريس تحرج أول نائبة رئيس في البيت الأبيض

عملت مينا هاريس كنائب مدير الحملة الانتخابية عندما كانت "كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرشحة لمنصب المدعي العام في كاليفورنيا، وعملت لاحقًا كرئيسة للاستراتيجية والقيادة في أوبر وشركة محاماة دولية.





وقبل أربع سنوات، أنشأت ماركة أزياء نسائية تبيع الملابس التي تحمل شعارات اجتماعية.





وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلًا عن مسؤولين مجهولين في البيت الأبيض ومستشارين سابقين أن العديد من الصفقات التجارية مع مينا ابنة أخت كامالا هاريس أثارت الدهشة في البيت الأبيض.





وبحسب رأيهم، فإن أنشطة "مينا" الترويجية ومساعيها التجارية قد تؤدي إلى تدقيق غير مرغوب فيه لأول نائبة لرئيس الولايات المتحدة.





وبعض الأشياء لا يمكن التراجع عنها، وفقا لما قاله مسؤول في البيت الأبيض: "يجب تغيير السلوك''.





وفي العام الماضي ، أصدرت مينا هاريس كتابًا للأطفال بعنوان "أفكار كامالا ومايا الكبيرة"، يروي قصة والدتها وخالتها.





وبالإضافة إلى ذلك، باعت علامتها التجارية العديد من العناصر التي تضم كامالا هاريس، بما في ذلك ملابس السباحة والبلوزات التي تحمل شعار كامالا هاريس وكتابيها "نائب الرئيس عمتي" و "مدام نائب الرئيس".



