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أخبار العالم

تضارب مصالح.. أعمال ابنة أخت كامالا هاريس تحرج أول نائبة رئيس في البيت الأبيض

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:36 م
ابنة اخت كامالا هاريس
ابنة اخت كامالا هاريس
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على صالح
عملت مينا هاريس كنائب مدير الحملة الانتخابية عندما كانت "كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرشحة لمنصب المدعي العام في كاليفورنيا، وعملت لاحقًا كرئيسة للاستراتيجية والقيادة في أوبر وشركة محاماة دولية. 

وقبل أربع سنوات، أنشأت ماركة أزياء نسائية تبيع الملابس التي تحمل شعارات اجتماعية.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلًا عن مسؤولين مجهولين في البيت الأبيض ومستشارين سابقين أن العديد من الصفقات التجارية مع مينا ابنة أخت كامالا هاريس أثارت الدهشة في البيت الأبيض. 

وبحسب رأيهم، فإن أنشطة "مينا" الترويجية ومساعيها التجارية قد تؤدي إلى تدقيق غير مرغوب فيه لأول نائبة لرئيس الولايات المتحدة.

وبعض الأشياء لا يمكن التراجع عنها، وفقا لما قاله مسؤول في البيت الأبيض: "يجب تغيير السلوك''.

وفي العام الماضي ، أصدرت مينا هاريس كتابًا للأطفال بعنوان "أفكار كامالا ومايا الكبيرة"، يروي قصة والدتها وخالتها. 

وبالإضافة إلى ذلك، باعت علامتها التجارية العديد من العناصر التي تضم كامالا هاريس، بما في ذلك ملابس السباحة والبلوزات التي تحمل شعار كامالا هاريس وكتابيها "نائب الرئيس عمتي" و "مدام نائب الرئيس".

ووفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أخبر المحامون من الفريق الانتقالي مينا أنها لم تعد قادرة على إصدار المنتجات التي تتميز بها كامالا هاريس أو مرتبطة بها بطريقة ما.

ولم تكشف الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا عما إذا كانت استمرت في جمع ايرادات كتابها. 

ومع ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه بموجب القواعد الحالية لا يُسمح لها ببيع نسخ الكتاب والمواد الأخرى.

وفي الوقت الحاضر، يبدو أن هاريس الصغرى تواصل استخدام مكانة خالتها في عملها، وفي ديسمبر، أطلقت استوديو إنتاج يسمى "Phenomenal Productions" ، والذي أصدر مع مجموعة سياسية مقطع فيديو للاحتفال بالتنصيب التاريخي لأول نائبة رئيس.

وقبل الافتتاح، أعلنت شركة الأزياء "فينومينال" عن تعاونها مع شركة تصنيع المنتجات الصوتية Beats Electronics وتتميز سماعات الرأس ذات الإصدار الخاص الآن بشعار روجته كامالا هاريس خلال حملتها: "الأول وليس الأخير".
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