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برلمان

خطة النواب تطالب المالية بصرف 500 مليون جنيه لـ تطوير التعليم ما قبل الجامعي

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:33 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي يبلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنةوفي اطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها .

وتبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيه 

وأشارت اللجنة إلى أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم حول المستحقين للحافز تبين أن هناك اختلاف بين اجمالي الاعداد الواردة بتاريخ فبراير ٢٠٢٠ والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير ٢٠٢١ ، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز  المخصص ، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها ، واسباب اختلاف الاعداد الواردة . 

من جانبه قال ممثل وزارة التربية والتعليم أن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز من هنا جاء الاختلاف والتباين في الاعداد المستحقة لهذا الحافز . 

وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد بدقة وارسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال هذا الحافز.
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