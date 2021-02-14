وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يكرم أبطال الملاكمة الواعدين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. صور

قام اليوم الأحد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتكريم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مركز الملاكمة واعدين لحصولهم علي المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد ٢٠٠٦ والتي اقيمت بشرم الشيخ في الفترة من ٦ حتي ١٢ فبراير ٢٠٢١ .





جاء ذلك بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في حضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية محمد قناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية والكابتن على سعفان إداري بالمشروع .





وحصل اللاعب احمد نبيل فوده علي المركز الأول والميدالية الذهبية وحصل اللاعب أدهم محمد يوسف علي المركز الثاني بالبطولة والميدالية الفضيه.



