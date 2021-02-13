وكيل شباب الدقهلية يشهد افتتاح الملعب المنجل بمركز شباب بلجاي

قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بافتتاح الملعب الخماسى المنجل بمركز شباب بلجاى التابع لإدارة شباب المنصورة.





جاء ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب والمهندس محمد أبو النيل مدير عام الادارة الهندسية ومحمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة و أعضاء مجلس إدارة المركز وشباب وأهالى قرية بلجاى وسط أجواء إحتفالية بهذه المناسبة.



وأوضح "الشربينى"، أن تلك الملاعب تساهم في استقطاب الموهبين كرويا والشباب لمراكز الشباب، كما تساهم في تنمية موارد مراكز الشباب، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية شهدت طفرة كبيرة في الملاعب المنجلة خلال السنوات الماضية.



واضاف أن الملعب الخماسى المنجل الجديد بمركز شباب بلجاى التابع لإدارة شباب المنصورة واحد من الملاعب التى تم طرحها من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك لزيادة ايرادات مراكز الشباب واستغلال هذه الموارد المالية فى تنمية أنشطة أخرى داخل مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب تسهم فى بناء الشباب من الناحية الروحية والبدنية وصناعة تساهم في دعم الاقتصاد .