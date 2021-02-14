أحمد غلاب يكرم أمين جامعة أسوان لبلوغه سن التقاعد.. شاهد

كرم اليوم الأحد، الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان حسين عبد اللطيف أمين عام الجامعة ورئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية.





حضر اللقاء الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، والدكتور عصام أبو المجد، والدكتور محمد صلاح، وعمداء الكليات ولفيف من موظفي الجامعة ومديري العموم.





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وأكد الدكتور أحمد غلاب خلال كلمته أن ما تشهده جامعة أسوان ومستشفيات الجامعي بأسوان من مشروعات قوميه وحجم الأعمال التي تتم على قدم وساق بجامعة أسوان بالحرم الجامعي بصحاري على مساحة 400 فدان منها المبني الإداري الجديد واستاد جامعة أسوان الرياضي ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبي وملاعب الكرة الشاطئية.





وتطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة للسيارات الجامعة والمسرح الصيفي والشتوي واعمال البنية التحتية واعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري، ومنشآت الحرم الجامعي الجديد بمدينة أسوان الجديدة التي تتم إتخاذ قرار بداية الدراسة والذي وصفه رئيس الجامعة بالقرار الشجاع، وأصبحت جامعة اسوان بمدينة أسوان الجديدة نقطة تحول في دفع عجلة التنمية بغرب أسوان والتي تتم على قدم وساق بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي تضم 9 مباني على مساحة 98.5 فدان والتي تضم مباني كلية الآداب والحقوق ودار العلوم والتمريض والطب والسياحة والفنادق وكلية اللغات والترجمة والاثار والتجارة .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن المنشآت الطبية الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة بأسوان الجديدة الجاري تنفيذها تمثل نقله نوعية المنظومة الطبية والصحية بجنوب الصعيد .ومنها ما تم افتتاحه مؤخرا وحدة الرعاية المركزية والتي تضم عدد 10 أسرة لخدمة المرضي بأسوان .





وأشار الدكتور أحمد غلاب الي دور امين عام الجامعة في هذه الانشاءات ودور جميع العاملين من خلال عمل مؤسسي يشمل التطوير بالمستشفي الجامعي باسوان بإضافة حوالى 300 سرير، بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، والتي تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة.





وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق.تضم المستشفى 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى، ومشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ.التي تتكون مستشفى الاستقبال والطوارئ من بدروم من 4 طوابق. ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وسكن للأطباء . وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية.





وستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، والعمل علي إنهاء مشروعات التوسع الحالية. والتي شملت القسم الجديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية.





وفي ختام الحفل قدم رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب درع الجامعة للأمين العام تقديرا لجهوده خلال عمله بالجامعة ومدي إخلاصه في مهام عمله الوظيفي والتقط الحضور الصور التذكارية في ختام الحفل .