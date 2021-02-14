فيديوجراف.. في عيد الحب.. أنجح زيجات الوسط الفني

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اشتهرت العديد من الزيجات داخل الوسط الفني والتي نشأت بعد قصة حب طويلة فمنهم من استمر وانجب اطفالا واستكمالا مشوار حياتهم معا ومنه من انهي قصة الحب التي شهد عليها لكثيرين داخل الوسط وخارجة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اشهر الزيجات الناجحة داخل الوسط الفني والتي نشات بعد قصة حب طويلة من خلال الفيديوجراف التالي.

يحتفل المصريين بعيد الحب اليوم 14 فبراير ويتخذ كل شخص طريقة خاصة للتعبير عن حبة لشريكته بمختلف طبقات المجتمع وعلى رأسهم الفنانين الذين دائما ما يجسدو الحب في اعمالهم الفنية ويحولوها الي واقع يعيشونه ويستكملونه بالزواج.