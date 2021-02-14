ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
ظهرت الفنانة نانسي صلاح لأول مرة بدبلة الخطوبة من المخرج سامح عبد العزيز بعد انباء ارتباطهما.

كشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهرين في سرية.

وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الإرتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».

ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".

يذكر أن احدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي

نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة
نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شكرا بس مش هاخده.. هيفاء وهبي ترفض اللقاح ضد فيروس كورونا

كارولين عزمي شبيهة ياسمين صبري الجديدة

الحلقات الأخيرة من مسلسل "طلقتك نفسي" تتصدر الترند

سامح عبد العزيز ونانسي صلاح يدخلان العُش الذهبي قريبا

طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة

أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الرئيس اللبناني ردا على تصريحات سعد الحريري

ائتلاف أولياء أمور مصر: قرارات وزير التعليم اليوم جيدة ومبتكرة.. ولكن طلاب الإعدادية مصدومين

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش أبحاث .. وزير التعليم يكشف الخطة الكاملة لتقييم طلاب المدارس هذا العام

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السنجلة جنتلة.. ما فوائد أن تكون سينجل في عيد الحب؟

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال