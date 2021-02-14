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أخبار العالم

لبنان.. طبيب وممثل شهير أول الحاصلين على جرعة لقاح كورونا الجديدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:48 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، أن الممثل اللبناني الشهير صلاح تيزاني الشهير باسم أبو سليم، كان من أول الحاصلين على الجرعة الجديدة من لقاح فيروس كورونا. 

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان السلطات اللبنانية إطلاق  حملته التلقيح بعد يوم واحد من تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات، والبالغة 28500 جرعة من بروكسل، حيث يقع مقر فايزر.

كما أعطت السلطات اللبنانية أول جرعة من اللقح للدكتور محمود حسون، رئيس قسم العناية الفائقة وأمراض الرئة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أول من حصل على لقاح فايزر-بيونتك.

هذا ويتوقع وصول المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة.

وسيراقب البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عملية التلقيح لضمان التعامل الآمن، والوصول العادل لجميع اللبنانيين.
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