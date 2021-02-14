خالد عبد الغفار يوضح معنى التعليم الهجين.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التعليم الهجين، مؤكدا انه مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" التعليم عن بعد فعال في الكليات النظرية والقانون واللوائح هي التي تنظم عدد مرات دخول الإمتحانات".





وتابع:" الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد إستكمال العام الدراسي".





وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.



