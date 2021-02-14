"العامة للاستثمار" تعلن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة المرافق بمدينتي بنها وميت غمر

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اليوم ، عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر ولذلك لمدة شهر حتى 15 مارس المقبل وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. أعلنت، اليوم ، عنللوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر ولذلك لمدة شهر حتى 15 مارس المقبل وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.













المناطق والأنشطة المتاحة :





كشفت الهيئة أن طرح المرحلة الثانية بـ المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها يشمل صناعات زراعية وغذائية وصناعات مكملة لها على مساحات

240 ، 360 مترا مربعا.









وأضافت الهيئة أنه متاح بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر صناعات معدنية وهندسية وأخرى متنوعة على مساحات تبدأ من 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا.









إجراءات وشروط التقدم:





أوضحت الهيئة ، أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بالأماكن التالية: مقر الهيئة بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة ،مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ،مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر و على الموقع الالكترونيwww.investinegypt.gov.eg









ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الالكتروني www.investinegypt.gov.eg ومقار بيع كراسات الشروط والمواصفات الواردة بالبند السابق.









يمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة ويتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.









وأشارت الهيئة الى أن التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها سيتم بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.









وبالنسبة للتعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر سيكون بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.









ناشدت الهيئة مقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولي بضرورة مراعاة الضوابط الآتية:

بالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي:

يتعين علي أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، علي ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.









بالنسبة للمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي والتي لم يتم البت فيها او يصدر لها قرار تخصيص.









ويتعين علي أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولي، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، علي ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.









ويجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى بالإضافة الى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، على ان يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقرره لطرح المرحلة الثانية.



