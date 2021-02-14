محافظ الغربية يؤكد ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضرورة رفع درجة الاستعداد في كافة الأجهزة والمرافق ومديريات الخدمات في جميع القطاعات؛ لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية.

ووجه باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.



