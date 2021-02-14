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مرأة

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
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رنا عصمت
ظهرت الفنانة نانسي صلاح لأول مرة بدبلة الخطوبة من المخرج سامح عبد العزيز بعد انباء ارتباطهما.

وتالقت نانسي صلاح ؛ بمجموعه من الصور برفقة خطيبها طليق الفنانة وربى؛ حيث ظهرت مرتدية كوت بيج ؛ وتركت شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهرين في سرية.

وأكدت نانسي صلاح نبأ الإرتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما قريبا، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».
فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد
فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد
فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد
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