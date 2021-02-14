فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

ظهرت الفنانة نانسي صلاح لأول مرة بدبلة الخطوبة من المخرج سامح عبد العزيز بعد انباء ارتباطهما.





وتالقت نانسي صلاح ؛ بمجموعه من الصور برفقة خطيبها طليق الفنانة وربى؛ حيث ظهرت مرتدية كوت بيج ؛ وتركت شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهرين في سرية.



