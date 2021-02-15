اقتصاد الإمارات.. 371 مليون درهم أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين في 2020

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بقيمة 371 مليون درهم خلال عام 2020 بنمو 30.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 في حين ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 26.5% ليبلغ 497.2 مليون درهم.





وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، بنسبة 6.8% خلال العام الماضي ليصل إلى 4.012 مليار درهم، مقارنة مع 3.755 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019 فيما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 240.9 مليون درهم.









وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، "إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العام 2020 إلا أننا تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي؛ وقد تحققت هذه النتائج بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية التي اعتمدتها الشركة كمرتكز لأدائها القوي".









وأوضح أن الشركة حرصت على الاستثمارات طويلة الأجل في أحدث الحلول التكنولوجية خلال السنوات الماضية، والتي تتكامل مع إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة وتركيزنا المتواصل على إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء، وتزويدهم بمنصات تعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، منوها إلى الشركة تضع العملاء في المقام الأول، لذا سنواصل مسيرتنا على صعيد التحول الرقمي، بما يشمل جميع قنوات العملاء والأعمال.





وأضاف إن تحديات العام الماضي ألقت الضوء على مدى جاهزية الشركة وقد ساعدت سنوات الخبرة الطويلة في مجال تأمين المخاطر على امتداد أكثر من 70 دولة في إثراء تنوع محفظة عملائنا. وبالنسبة لنا فإن حجم النجاح يقاس بناءً على عدد العملاء الجدد، وعلى العلاقات والشراكات طويلة الأمد التي نحافظ عليها عامًا تلو الآخر.





وأعرب عن فخره بما حققته الشركة خلال عام 2020 الذي جاء بتحديات غير مسبوقة، ونحن ننظر إلى شركتنا بصفتها جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا؛ لذا سوف نواصل المساهمة في دعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية، والمشاركة في العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية والخيرية.