برلماني: مصر القلب النابض للعالم.. والعلاقات مع الأردن تدعم الاستثمار بشكل كبير

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد إلى مصر مكانتها عالميا وإقليميا وعربيا، وذلك من خلال عدد من الزيارات التي قام بها لمختلف الدول، علاوة على استقباله المشرف لعدد من رؤساء الدول المختلفة وزعمائهم، مشيدا باللقاء الذي دار باين الرئيس السيسي ورئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية.





وأكد "مسعود"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت إنجازات هائلة نالت احترام العالم أجمع والتي جعلتها تواكب التطورات التي يشهدها العالم أجمع، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد ١٩- أثرت بالسلب وعطلت تنفيذ الخطة كما كان مخطط لها.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجميع يسعى لخلق علاقات واستثمارات مع الدول المختلفة؛ وذلك يحقق لمصر دخل قومي كبير، علاوة على تنفيذ خطة الدولة في مجال الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي في طريقها الصحيح وتحتاج للدعم الكامل من الجميع.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للرئيس ، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.



