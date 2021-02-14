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فن

بالصور.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بـ"عيد الحب"

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:33 م
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته
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محمد بدران
نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، صورًا جمعتها بزوجها الفنان مصطفي فهمي أثناء احتفالهما بعيد الحب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".


وظهرت فاتن موسى، في الصور مع زوجها الفنان مصطفى فهمي، مرتدية فستانا أحمر، حازت الصور على إعجاب متابعيها وعلقت قائلة "عيد حب سعيد للجميع من نصفي الآخر مصطفى وأنا ❤ شكرا جزيلا علىcake_up_egypt ⚘🎂"


يذكر أن فاتن موسي تزوجت من الفنان مصطفي فهمي في أوائل عام 2015، دون إقامة حفل زفاف.

جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية،عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.


وعملت فاتن موسى مقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.




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