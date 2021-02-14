خلال أول اجتماع.. 10 توجيهات لوكيل أوقاف الإسماعيلية لرجال الدعوة

إلتقي الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف ب الإسماعيلية ، اليوم الاحد، مع المفتشين ورؤساء الأقسام الدعوية، التابعين للإدارات الفرعية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، وذلك فى حضور الشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة، الشيخ السيد عطية مدير المتابعة، الشيخ جمال على، مدير مكتب وكيل الوزارة





وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع عدد من القضايا الدعوية ومنها المحافظة على بيوت الله عز وجل، وإلتزام بالإجراءات الاحترزاية وإعدادها اعدادًا جيدًا لاستقبال ضيوف الرحمن، والالتزام بخطبة الوزارة موضوعًا ووقتًا مع الالتزام بالزي الأزهري





مشددًا على المفتشين بالإلتزام بخطوط السير ومراقبة سير العمل بالمساجد المحددة له، ومدي انتظام العاملين بها في الحضور وفي تأدية واجباتهم، طبقًا للتعليمات التي تصدر بشأن تنظيم العمل في المساجد، مع تدوين ملاحظاته عند المرور في دفتر أحوال المسجد ويقوم برفع تقريرًا مفصل عن المرور وكذلك ملاحظاته إلي السيد مدير الإدارة التي يتبعها تمهيدًا لرفعها للسيد وكيل الوزارة بملاحظاته الفنية والإدارية خلال الشهر موضحًا للسادة مفتشين خطوط السير بأن يكون معه صورة من خط السير محتفاظًا بها





وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على السادة رؤساء الأقسام الدعوية بالإدارات الفرعية متابعة الأعمال الدعوية كلًا فيما يخصه





وقال وكيل وزارة الأوقاف للدعاة:" لقد اختارك المولي عزوجل، لهذه المهمة لترعي بيوت الله في أرضه ولتحافظ عليها من العبث والإهمال والرقيب عليك هو الله عزوجل، واعلم بأنك داعية إلي الله عزوجل والداعية صاحب رسالة مكلف بأدائها بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح".



