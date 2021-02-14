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رياضة

استعدادا للعودة للقاهرة.. لاعبو بيراميدز يصلون لفندق الإقامة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:53 م
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
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عمرو ابوبكر

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز لمقر فندق الإقامة بعد الفوز على راسينج كلوب بهدفين دون مقابل في إطار ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من كأس الكونفدرالية الأفريقية سجلهما إسلام عيسى، بملعب إيبمبي في أبيدجان.

وتستعد البعثة بعد دقائق لمغادرة فندق الإقامة والعودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للفريق لتوفير الوقت والجهد.

حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا علي راسينغ كلوب ابيديجان بهدفين دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الجولة دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 19 عن طريق اسلام عيسى.

وأضاف ، اسلام عيسي الهدف الثاني له ولـ بيراميدز فى الدقيقة 82 .

وانطلقت المباراة بدون مراقب أو منسق عام حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.

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