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عاجل .. وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:44 م
وفد مصرى فى ليبيا
وفد مصرى فى ليبيا
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داليا أحمد

قال الإعلامى عمرو أديب ، إنه طبقا لقناة العربية وصل وفد مصرى إلى طرابلس لافتتاح السفارة المصرية .


أوضح أديب ، أن السياسة تتغير وكل شيء وارد وممكن، مشيدا بجهود مصر بتثبيت دورها فى ليبيا وقوة علاقاتها معها وقوة وصلابة الجيش المصرى فى ذكرى ضرب القوات الجوية لقواعد داعش فى ليبيا بعد قتلهم لمصريين أقباط.


أضاف عمرو أديب ، أن تركيا كانت تريد أن يقع الجيش المصرى فى مواجهتهم لتدمير ليبيا، مضيفًا أن مصر تسعى لأن يكون لها علاقات جيدة مع دول الجوار وخاصة دول شرق إفريقيا .


كما أكد أديب ، أن مصر تسعى لأن يكون لها دور قوى لكن دون أن تتدخل فى الشأن الداخلى لأى بلد احتراما لها ولسيادتها.

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العربية: وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

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