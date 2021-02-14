طارق فايد: مصر استقبلت استثمارات بـ 150 مليار دولار في العام الأول للإصلاح الاقتصادي

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أي نجاح له أعداء كي يتصيدوا له الأخطاء، موضحًا أن أعداء النجاح يتربصون لكل إنجاز تقوم به الدولة.





وأضاف طارق فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إجراء اختبارات لقياس مدى قدرة الاقتصاد المصري على سداد الديون، وثبتت قدرته وصلابته.





ولفت إلى أن مصر تحقق معدلات نمو إيجابية، وتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين، ما يعطي مؤشرات مبشرة ومطمئنة، كما أن العملة المصرية لم تنهَر خلال جائحة كورونا مثلما حدث مع العملة التركية.





واستطرد أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على التقييم الائتماني لها من سالب إلى مستقر، موضحا أن مصر تبوأت المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 7.3 مليار دولار.





وأشار طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن مصر تغطي الاحتياطي الأجنبي 8 أشهر في حين أن دول العالم تغطي 3 أشهر فقط.









وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 28 مليار دولار، والدين الأجنبي لا يتعدى 35% من حجم الناتج القومي، ومصر لديها سمعة دولية جيدة في سداد أقساط الديون.





وأردف أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار وتم تغطيتها بـ 16 مليار دولار.





واختتم طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصر استقبلت استثمارات بـ 150 مليار دولار في العام الأول لتطبيق الإصلاح الاقتصادي.



