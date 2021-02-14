جوزي بيغير وبينكد عليا.. عبير صبري: بخاف من الحسد.. وأرفض تصوير هدايا زوجي ..فيديو

قالت الفنانة عبير صبري، إنها لا تحب التفاخر، معقبة "مش بشارك كل حاجة خاصة بيا علي السوشيال ميديا".





وأضافت "صبري"، في استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنا مبحبش التفاخر أوي.. ومبحبش الحاجات الاستهلاكية"، مضيفة "أحيانا جوزي بيجبلي هدية حلوة مش بصورها وبحترم مشاعر الناس، لأن فيه قطاع كبير من الناس بيشقى ويتعب علشان يصرف علي ولاده، أو يجيب هدية بسيطة لمراته، وفي الآخر المعني واحد".





وأوضحت "أنا بخاف من الحسد طول عمري، ولا أفضل تصوير هدايا وزجي لي"، مستطردة "جوزي بيغير عليا وساعات بينكد عليا.. بس أنا مبعملش حاجه أخليه يوصل لمرحلة الغيرة اللي تزعله".



