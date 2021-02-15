التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية.





وقال التحالف وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية إن هذه المسيرة تأتي ضمن محاولات ميليشيات الحوثية الإجرامية لاستهداف المدنيين والأعيان.





وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن هناك تصعيدًا متعمدًا من الميليشيات الحوثية وقرارها مسلوب من جنرالات إيران.





وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، قال المالكي إن القادة الحوثيين لعبة بأيدي الحرس الثوري الإيراني، وإن الميليشيات الحوثية تقوم بتنفيذ أجندة الحرس الثوري.





وتابع المالكي قائلا إن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة.





وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي أن الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام.





وشدد المالكي على أن التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات الحوثية.



