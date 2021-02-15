تربوي: نظام الهجين في التعلم الأفضل للظروف الحالية

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إنه لا نستطيع أن نصدر حكم قاطع بأن الأفضل التعليم عن بعد أو الحضور للمدرسة، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب أشياء مهمة ومنها توافر النت وفي حال عدم توافرها يمكن الذهاب للمدرسة.

وأضاف شوقي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن الكرة في ملعب ولي الأمر، متابعا أن الأهم الطالب أن يتعلم والامتحان وسيلة لتقيم مستوى الطالب.





وأكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن التعليم عن بعد له أدوات يجب توافرها وهذا الأمر من الممكن أن يكون غير متاح للبعض لذلك لا يمكن أن نجزم بشيء في هذا السياق.





وتابع الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه :"كل واحد يختار حسب ظروفه وحسب إمكانيته والمهم أن الطالب يتعلم، لافتا إلى أنه في الجامعة تعمل نظام الهجين والطلاب يحضرون أسبوع ولا يحضرون الأسبوع التالي وهذا النظام هو الأفضل في ظل الظروف الحالية.







