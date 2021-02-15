ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تربوي: نظام الهجين في التعلم الأفضل للظروف الحالية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إنه لا نستطيع أن نصدر حكم قاطع بأن الأفضل  التعليم عن بعد أو الحضور للمدرسة، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب أشياء مهمة ومنها توافر النت وفي حال عدم توافرها يمكن الذهاب للمدرسة.
 
وأضاف شوقي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن الكرة في ملعب ولي الأمر، متابعا أن الأهم الطالب أن يتعلم والامتحان وسيلة لتقيم مستوى الطالب.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن التعليم عن بعد له أدوات يجب توافرها وهذا الأمر من الممكن أن يكون غير متاح للبعض لذلك لا يمكن أن نجزم بشيء في هذا السياق.

وتابع الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه :"كل واحد يختار حسب ظروفه وحسب إمكانيته والمهم أن الطالب يتعلم، لافتا إلى أنه في الجامعة تعمل نظام الهجين والطلاب يحضرون أسبوع ولا يحضرون الأسبوع التالي وهذا النظام هو الأفضل في ظل الظروف الحالية.

  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البعد عن السوشيال ميديا.. أستاذ علم النفس التربوي يقدم نصائح للطلاب لأداء الاختبارات بشكل إيجابي

خبير تربوي: لا يمكن الاعتماد الكلي على الاختبارات الإلكترونية

خبير تربوي: الامتحانات الاليكترونية البديل الأمثل بعد قرارات رئيس الوزراء

تدشين قناة على "يوتيوب" لمشروع محو الأمية بعين شمس.. بعد تأكيد الأعلى للجامعات على إجراء الامتحانات في موعدها.. خبير تربوي يقدم 6 نصائح لمراجعة المقررات الدراسية

خبراء التعليم: الامتحانات إلكترونيا يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة.. ونصائح للطلاب استعدادا للامتحانات

خبير تربوي: الامتحانات إلكترونيا تحتاج إلى بنية تحتية قوية

ترشيحاتنا

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

غرامة 300 ألف جنيه ضد أي لاعب يتحدث للإعلام بالأهلي |تفاصيل مثيرة

ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها في عيد الحب.. فيديو

Advertisements

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب