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رياضة

إبراهيم سعيد: مروان محسن يجب أن يرحل عن الأهلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": "مروان محسن يعاني من سوء حظ مع الأهلى وأطالبه بالرحيل لأنه غير قادر على تحمل ضغوطات الجماهير".


وتابع: "الأجواء داخل الأهلى والزمالك مختلفة تمامًا عن الاندية الأخرى، مشيرًا إلى أن مروان حصل على عدة فرص مع الفريق ولم يقم باستغلالها، قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن نادى الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائـر فى افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف".


وتابع: "الزمالك استحوذ على المباراة بشكل كامل و أهدر لاعبوه العديد من الفرص على مرمى الفريق الجزائـري لكن دون جدوى ، فالزمالك كان بحاجة إلى الفوز في بداية المشوار ليعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني".

واختتم سعيد ، باتشيكو أخطأ في عدم الدفع بأشرف بن شرقي و شيكابالا من البداية ، كما أشفق على مروان حمدي وكنت أتمنى عدم إشراكه في هذه المباراة.
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