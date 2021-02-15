ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سناتور جمهوري يكشف رد فعل ترامب على تبرئته بمجلس الشيوخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:22 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
شريف سيد
دافع السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أقوى الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، عن تصويته لصالح تبرئة ترامب في المحاكمة التي نظرها مجلس الشيوخ الأمريكي. 

وقال جراهام في تصريحات تلفزيونية إن ترامب ممتن للغاية إلى المحامين، بسبب موقفهم الداعم له أثناء المحاكمة، مضيفا أن: "ترامب مستعد للمضي قدما، وإعادة بناء الحزب الجمهوري، ومتطلع إلى انتخابات 2022 الخاصة بالكونجرس". 

واعترف جراهام بغضب ترامب الشديد من بعض الشخصيات السياسية، وسط توقعات بأن يكون من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل، للتصويت بمحاكمته. 

وقال في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اعتقد أن خطاب مكونيل حصل على ثقل من صدره، لكن للأسف وضع عبئا على الحزب الجمهوري". 

وأكد جراهام أن ترامب يتحمل مسئولية الاتهامات التي تم توجيها إلى الانتخابات بعدم صحتها، وغيرها من الاتهامات، واصفا أنها جاء من تسرع سياسي فقط. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محظوظ .. ترامب قد ينجو من المحاكمة لسببٍ غريب

هل البراءة قريبة من ترامب.. الجمهوريون يخططون لصفعة قوية لـ الديمقراطيين.. ليندسي جراهام : الاتجاه لعدم الإدانة يتزايد.. وهيلاري كلينتون تصف المحلفين بالتآمر

تبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد.. وأحمد موسى يعلق

رغم تبرئته.. زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

بعد تبرئة ترامب في الكونجرس.. بايدن يعبر عن حزنه في بيان

بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.. أسرار تمسك الجمهوريين بـ ترامب وقوة تأثيره على حزبهم

ترشيحاتنا

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

سامحيني يا أم شيماء.. لافتة تنتشر في شوارع مدينة تلا بالمنوفية في عيد الحب.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة دهون البطن خلال النوم.. حيل متعددة أبرزها وضعية النوم

التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل| صور

عمره 12 عامًا.. طفل ينهي حياة لصا مسلحا دفاعًا عن جدته