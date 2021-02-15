أشرف قاسم: الزمالك ينافس على دوري أبطال إفريقيا.. ونحترم إمكانيات تونجيث

تحدث أشرف قاسم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك بحضور كل من (أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة) للاطمئنان على الأمور داخل النادي وفريق الكرة.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.