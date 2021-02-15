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رياضة

أشرف قاسم: الزمالك ينافس على دوري أبطال إفريقيا.. ونحترم إمكانيات تونجيث

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث أشرف قاسم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زملكاوي": "سنجتهد الفترة المقبلة لزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى".

وتابع بشأن مواجهة فريق تونجيث السنغالي: "هو خصم نحترمه ونقدر إمكانياته، واحترام المنافس ليس خوف، الزمالك نادٍ كبير وينافس على دوري أبطال إفريقيا وهذا أهم شىء يفكر فيه اللاعبين والجهاز الفني والكل في الفترة المقبلة".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك بحضور كل من (أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة) للاطمئنان على الأمور داخل النادي وفريق الكرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.
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