مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الألماني.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2





تشيلسي × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2









مواعيد مباريات الدوري الإسباني

قادش × أتليتك بلباو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × بارما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × أرمينيا بيليفيلد – التاسعة والنصف مساء



