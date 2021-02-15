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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الألماني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش × أتليتك بلباو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بارما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ × أرمينيا بيليفيلد – التاسعة والنصف مساء

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