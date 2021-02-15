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أخبار العالم

تحقيق جديد يستهدف عقارات ترامب من مانهاتن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:39 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إجراء المدعين في مدينة نيويورك تحقيقا عن بعض العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن. 

وقالت الصحيفة إن المدعين يوسعون نطاق التحقيق بحق منظمة ترامب، كما يحققون في تسلمها قروضا بقيمة مئات ملايين الدولارات خلال العقد الأخير. 

وأضافت أن شركة  Ladder Capital منحت إلى ترامب منذ عام 2012، قروضا متعلقة بهذه العقارات الأربعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار، حسب السجلات العقارية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق شامل يقوده مدعي مانهاتن سايروس فانس الابن في مزاعم تورط منظمة ترامب في احتيال مصرفي ومتعلق بالتأمين.

وسبق أن أمرت المحكمة العليا في يوليو الماضي شركة المحاسبة التابعة لترامب بتسليم ملفاتها المالية، منها سجلات عائداته الضريبية، إلى المدعين، لكن الرئيس السابق قدم مرتين طعنا ضد هذا القرار، ولا يزال طلب المدعي وانس عالقا حتى الآن.

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