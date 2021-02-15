مواصفات وسعر سوزوكي سياز العائلية في السوق المصري.. صور









































كشف وكيل علامة سوزوكي في مصر عن النسخة الجديدة من السيارة سياز سيدان العائلية فيس ليفت موديل 2021 وتأتي السيارة كاملة بجميع التجهيزات، وتعتبر سوزوكي من السيارات ذات شهرة واسعة في السوق المصري ، يبلغ سعر السيارة 256.900 جنيه.تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1.5 لتر وقوة 104 حصان ، ومرتبطة بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات .تسارع السيارة مناسب إلى حد ما وتعمل السيار بنظام جر امامي من الثبات إلى 100 كم /س في 12 ثانية ، ولكن تبلغ سرعتها القصوى 150 كم / س، أما طول السيارة يبلغ 4.490 ملم ،وعرضها 1.730 ، وارتفاعها الإجمالي 1.485 ، وسعة التخزين الخلفي " الشنطة " 495 لتر مكعب.بالنسبة لعناصر الأمان السيرة تمتاز بتجهيزات كثير منها نظامEBD لتوزيع إلكتروني فرامل ، مع نظام فرامل ABS ونظام إيمو بليزر ضد السرقة، مع حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.يوجد بالسيارة مصابيح ضباب امامية وخلفية ، ويمكن للسائق أن يتحكم في مستوى الإضاءة ، وتمتلك جنوط رياضية مقاس 16 بوصة ، بالإضافة إلى مثبت سرعة وانظمة فرامل.المقصورة من الداخل تحتوي على فرش جلد وزجاج معتم ، وكمبيوتر رحلات ، وسي دي ومدخل USB ، مع عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد وزر تشغيل.ونأتي لوسائل الراحة والرفاهية، فنجد أن السيارة تتمتع بتكييف أتوماتيك ومرآة وسطية ذاتية التعتيم ، وشاشة تحكم لمسية قياسخا 4.2 بوصة ، ومرايا ضم كهربائية، تطعيمات من الكروم بمقابض الأبواب وناقل الحركة والباب الخلفي.