بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire بسعر يبدأ من 169.900 جنيه لتصبح الخيار الأفضل لراغبي شراء السيارات الاقتصادية وشراء

تسعى شركة سوزوكي لخوض منافسة شرسة في فئة السيارات الاقتصادية، وطرحت بالفعل السيارةبسعر يبدأ من 169.900 جنيه لتصبح الخيار الأفضل لراغبي شراء السيارات الاقتصادية وشراء سيارات للعمل بها في شركات نقل الأفراد بتكنولوجيا المعلومات مثل أوبر وكريم.









السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire تأتي بباقة عالية من الرفاهية، أبرزها مصابيح ليد وفوجات شبورة ليد وبلوتوث وكي ليس انتري وبريك اسيست و2 ايرباج وتكييف خلفي وabs وebd وستارت انجن وبمحرك ياباني.









سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire أقل استهلاكا للبنزين من مثيلاتها في نفس الفئة، فتستهلك 4 لترات بنزين لكل 100 كيلو متر وتتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر خلال 11 ثانية.











جاءت سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر مع فتيس أوتوماتيك بقوة تتجاوز 80 حصان و بتصميم بسيط وانسيابي يظهر في شكل المصابيح الأمامية الحادة المسحوبة للخلف مع فوانيس شبورة أمامية.











سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire اول فئة مانيوال بسعر 169.900 جنيه.







سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire ثاني فية اوتوماتيك بسعر 206.500 جنيه.







سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire اعلي فئة اوتوماتيك بسعر 214.500 جنيه.





