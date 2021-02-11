ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:05 م
سوزوكي سويفت ديزاير
سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire
Advertisements
اشرف عطية
تسعى شركة سوزوكي لخوض منافسة شرسة في فئة السيارات الاقتصادية، وطرحت بالفعل السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire بسعر يبدأ من 169.900 جنيه لتصبح الخيار الأفضل لراغبي شراء السيارات الاقتصادية وشراء سيارات للعمل بها في شركات نقل الأفراد بتكنولوجيا المعلومات مثل أوبر وكريم.


السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire تأتي بباقة عالية من الرفاهية، أبرزها مصابيح ليد وفوجات شبورة ليد وبلوتوث وكي ليس انتري وبريك اسيست و2 ايرباج وتكييف خلفي وabs وebd وستارت انجن وبمحرك ياباني.


سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire أقل استهلاكا للبنزين من مثيلاتها في نفس الفئة، فتستهلك 4 لترات بنزين لكل 100 كيلو متر وتتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر خلال 11 ثانية.


جاءت سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر مع فتيس أوتوماتيك بقوة تتجاوز 80 حصان و بتصميم بسيط وانسيابي يظهر في شكل المصابيح الأمامية الحادة المسحوبة للخلف مع فوانيس شبورة أمامية.


سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire
سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire اول فئة مانيوال بسعر 169.900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire ثاني فية اوتوماتيك بسعر 206.500 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire اعلي فئة اوتوماتيك بسعر 214.500 جنيه.

بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE
بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE
بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE
بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo سيدان و هاتشباك اليوم في مصر .. صور

بعد طرح أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تطرح ارتيجا suzuki artega .. صور

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور

مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021.. سعر و مواصفات.. صور

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

ترشيحاتنا

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

ضبط سيارة في أسوان تحمل 5 أطنان من أحجار الذهب

باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

رفقة زوجها.. درة بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام.. شاهد