بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

واصلت شركة سوزوكي اليابانية نجاحها داخل السوق المصري للسيارت ، وظهر ذلك من خلال عدة اصدارات مقدمة من قبل الصانع الياباني، وعلى رأسها السيارات صغيرة الحجم، فبعد أن اطلقت الايقونة الشهيرة ماروتي و ألتو، عززت من تواجدها بالاصدار الجديد كليًا سوزوكي اسبريسو موديل 2021.





تعتمد سوزوكي اسبريسو موديل 2021 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، قادر على انتاج قوة 67 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.





ومن خلال هذه القدرات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.





وحصلت السيارة على حزمة من وسائل الأمن و السلامة تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام غلق مركزي للأبواب، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و زجاج كهربئي أمامي.





وتمتعت أيضا بعدد 2 من مكبرات الصوت، و تكييف هواء، و مقود حركة باور، بينما حصلت السيارة على تصميم خارجي أنيق حيث اعتمدت على شبكات عريضة ثنائية المقاطع، و شرائط اضاءة LED و مصابيح أمامية حادة.





وبلغت القياسات الهيلكية للسيارة سوزوكي اسبريسو نحو 3565 مم للطول، و 1520 مم للعرض، و بارتفاع 1564، و سعة تخزين قدرها 239 لتر.



