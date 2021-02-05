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سيارات

من أفضل موديلات سوزوكي.. سعر سويفت 2015 في سوق المستعمل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:03 م
سوزوكي سويفت 2015
سوزوكي سويفت 2015
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أماني نوار
تعد سيارة سوزوكي سويفت من أكثر السيارات العملية سواء في سوق المستعمل أو في سوق السيارات الجديدة، ومن أكثر موديلات سوزوكي انتشار في سوق المستعمل هي سوزوكي سويفت 2015 والذي يتراوح سعرها بداية من 160 ألفا إلى 171 ألفا.

مواصفات سوزوكي سويفت 2015

تستمد السيارة قوتها بمحرك الاول 1.4 لترة وأربعة إسطوانات، ويأتي كنسخة قياسية يؤمن للسيارات التسارع المناسب ويستهلك فقط 2.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر .

كما أن السيارة مزودة بناقل حركة يدوي 5 سرعات في النسخ القياسية بينما يمكن طلب ناقل الحركة اوتوماتيك كإضافة في السيارة.

مقصورة السيارة الداخلية صغيرة الحجم إلى حد ما إلا أنها تؤمن مساحة مناسبة للمقاعد الامامية حيث أنها توفر الراحة للسائق، ولاتمتلك مقاعد سويفت نظام تغيير الوضعيات، ويمكن تغيير وضع المقاعد يدويا.

أما بالنسبة للمقاعد الخلفية فإن المساحة محدودة جدا و لا تعد مريحة خصوصا لطوال القامة، تعتبر سوزوكي سويفت هي من أفضل السيارات للمبتدئين بسبب صغر حجمها، بالإضافة إلى توافر قطع غيار سيارتها في السوق بشكل دائما.
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