رسميا.. سوزوكي سياز 2021 فيس ليفت في مصر

سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت









كماليات وأمان سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت

تأتي سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت بجنوط 16 بوصة ومرايا كهربائية ومصابيح خلفية ليد وزجاج فاميه وإشارات في المرايا الجانبية ومصابيح نهارية وأمامية ليد وضبط أوتوماتيكي للمصابيح ومصابيح شبورة ليد أمامية وخلفية و2 ايرباج وفرامل ABS وEBD وحساسات ركن في الخلف ومساعد فرامل وايموبليزر ونظام إنذار.











مواصفات سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت

تعتمد السيارة سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت على محرك 1500 سي سي بقوة 104 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات حسب اختيارك. تعتمد السيارةعلى محرك 1500 سي سي بقوة 104 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات حسب اختيارك.







داخلية سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت

السيارة سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت معززة بمصابيح ليد مع شبكة تهوية أمامية، وفي الداخل حصلت السيارة على مثبت للسرعة وعجلة قيادة قابلة للإمالة بفرش جلدي مع بلوتووث وباور ستيرينج وتكييف أوتوماتيك وكاميرا خلفية وتعتيم ذاتي للمرايا وشاشة 4.2 بوصة ولمسات كرومية داخلية وسنتر لوك وزجاج كهربائي وفرش جلدي وتعديل ارتفاع كرسي السائق.