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سيارات

رسميا.. سوزوكي سياز 2021 فيس ليفت في مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 م
سوزوكي سياز suzuki
سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت
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اشرف عطية
وصلت مؤخرا السيارة الجديدة سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت إلى مصر وتقدم في فئة واحدة فقط في مصر في الوقت الحالي، ومن المحتمل تقديم فئة أخرى منها، ولكن لا توجد معلومات رسمية حتى الآن.


كماليات وأمان سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت
تأتي سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت بجنوط 16 بوصة ومرايا كهربائية ومصابيح خلفية ليد وزجاج فاميه وإشارات في المرايا الجانبية ومصابيح نهارية وأمامية ليد وضبط أوتوماتيكي للمصابيح ومصابيح شبورة ليد أمامية وخلفية و2 ايرباج وفرامل ABS وEBD وحساسات ركن في الخلف ومساعد فرامل وايموبليزر ونظام إنذار.


مواصفات سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت
تعتمد السيارة سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت على محرك 1500 سي سي بقوة 104 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات حسب اختيارك.


داخلية سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت
السيارة سوزوكي سياز suzuki ciaz 2021 فيس ليفت معززة بمصابيح ليد مع شبكة تهوية أمامية، وفي الداخل حصلت السيارة على مثبت للسرعة وعجلة قيادة قابلة للإمالة بفرش جلدي مع بلوتووث وباور ستيرينج وتكييف أوتوماتيك وكاميرا خلفية وتعتيم ذاتي للمرايا وشاشة 4.2 بوصة ولمسات كرومية داخلية وسنتر لوك وزجاج كهربائي وفرش جلدي وتعديل ارتفاع كرسي السائق.

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