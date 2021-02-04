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سيارات

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:01 م
سوزوكي بالينو
سوزوكي بالينو
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اشرف عطية
تستعد شركة سوزوكي الفترة المقبلة لطرح عدد من موديلاتها الجديدة في مصر , خصوصا بعد النجاح الذي حققتة ارخص سيارة suv في مصر  سوزوكي اسبريسو suzuki s presso .

و في هذا السياق نطرح عليكم مواصفات موديلات سوزوكي بالينو وسوزوكي سياز وسوزوكي  فيتارا المرتقب طرحهم في مصر الاسابيع القادمة السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara، تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي فئة تحظي باهتمام كبير لدي محبي السيارات في العالم، وليس في مصر فقط .


سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات .


الامان في سوزوكي فيتارا suzuki vitara
وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام

تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .

اما سوزوكي بالينو suzuki baleno تعتبر جزء من التعاون الاستراتيجي بين تويوتا وسوزوكي حيث تبيع تويوتا السيارة الهاتشباك باسم جلازا وهي من طراز السيارات الهاتشباك المدمجة، والتي تأتي بتصميم حديث للهيكل يدعى ليكويد فلو.  


محرك سوزوكي بالينو suzuki baleno

تصل أقصى سرعة للسيارة سوزوكي بالينو suzuki baleno حوالي 186 كيلو متر على الساعة، وتعمل بنظام الحقن الإلكتروني للوقود وهي مزودة بنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة ومكيف وريموت كنترول، ونوافذ كهربائية خلفية وإنذار ومقاعد كهربائية.

مواصفات سوزوكي بالينو suzuki baleno

تأتي سوزوكي بالينو suzuki baleno بمحرك أربعة سلندر 1400 سي سي وعدد 16 صباب بقوة 92 حصان وعزم دوران 130 نيوتن والمحرك متصل بفتيس 4 سرعات.

تصميم سوزوكي بالينو suzuki baleno

منصة ليكويد فلو التي ستبني عليها سوزوكي بالينو suzuki baleno هي منصة فائقة حديثة وبمحركات تكنولوجية عالية وهذه الفئة يفضلها الكثير من محبي السيارات الصغيرة الكوبيه خصوصا السيدات.

اما السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara، تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي فئة تحظي باهتمام كبير لدي محبي السيارات في العالم، وليس في مصر فقط .

الامان في سوزوكي فيتارا suzuki vitara
وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام .

تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .

سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات
سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور
سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور
سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور
سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور
سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور
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