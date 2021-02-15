8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

أصعب فترة في حربنا مع فيروس كورونا هذا الشتاء هي الأسبوعين المقبلين وحتي نهاية هذا الشهر نتيجة برودة الطقس الشديدة.





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وأضاف الناظر،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك "أن المطلوب مننا جميعا لكي نعبر هذه الفترة بأمان ودون زيادة في عدد حالات الاصابات الجديدة أن نقوم بالآتي:





١- التمسك اكثر وبشدة بارتداء الكمامة في حالة التواجد مع اي فرد غريب او اكثر طبعا خاصة في المواصلات العامة

٢- عدم المشاركة في اي تجمعات تماما

٣- الحرص علي التباعد عن الاخرين بما لا يقل عن مترين

٤- الحرص علي غسيل اليدين بالماء والصابون كما تعودنا بعد الرجوع للمنزل وقبل الاكل وبعده

٥- علي كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والحوامل عدم الخروج من المنزل الا الظروف الطارئة

٦-الحرص دائما عند الخروج للعمل او لاي سبب علي ارتداء الملابس الثقيلة والتدفئة الجيدة منعا للتعرض لاي نزلات برد او غيرها

٧-عدم تناول ماكولات او مشروبات مكشوفة في الشارع

٨- تقوية المناعة من خلال تناول معلقة عسل نحل صباحًا وطبق السلاطة الخضراء يوميا والاكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة واطباق الشورة الساخنة خاصة شوربة العدس وتناول البرتقال واليوسفي.

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق،إن