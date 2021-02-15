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أخبار العالم

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:43 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بيانًا عن حالة الطقس.

وتوقع المركز في بيانه، نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة؛ قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تمتد إلى منطقة القصيم.

كما توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعا في الحرارة تكون ذروته، غدًا الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.

وأضاف الحصيني في تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "متوقع أن تبلغ العظمى أوائل الثلاثينيات، لأول مرة، منذ دخول شتاء هذا العام، والسبب في ذلك تعمّق كتلة دافئة نتيجة لاقتراب #المنخفض_العملاق القطبي، والمتوقع أن تبدأ مقدماته على شرق المتوسط غدًا الثلاثاء".

وتابع: "متوقع ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط الأربعاء 5 / 7 والخميس 1442/7/6هـ، وهذا يعني أن موجة البرد المتوقعة على المملكة ستكون على دفعتين؛ ما يحسّن فرصة الثلوج -اللون الزهري- على الشمالية وتبوك والجوف والأمطار على أجزاءٍ من المملكة -بإذن الله-".

واستطرد: "لعشاق #الثلوج على أجزاءٍ من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك من فجر الأربعاء 5 / 7 والخميس 1442/7/6هـ، ومعظمها من خفيفة لمتوسطة تحت المتابعة".

واختتم: "شرق المتوسط متوقع ثلوج على أجزاءٍ واسعة من متوسطة لكثيفة، على أن تسبق #المنخفض_العملاق رياحٌ عاصفة مع فرصة تشكّل عاصفة ترابية".
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