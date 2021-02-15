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أخبار العالم

استقالة وزيرة خارجية بيرو بسبب فضيحة لقاح فيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:09 ص
وزيرة خارجية بيرو
وزيرة خارجية بيرو
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محمد علي
قالت وزيرة خارجية بيرو إليزابيث أستيتي، إنها استقالت بعد اعترافها بتلقيها جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة سينوفارم الصينية خارج التجارب السريرية وقبل بدء برنامج التحصين الوطني. 

قبل يوم واحد فقط ، قال الرئيس فرانسيسكو ساجاستي، إنه قبل استقالة وزيرة الصحة بيلار مازيتي بسبب فضيحة بشأن تلقي الرئيس السابق مارتن فيزكارا لقاحًا مبكرًا. 

وقال فيزكارا ، الذي أطاح به الكونجرس في نوفمبر بسبب مزاعم فساد ، إنه لم يتخطى دوره في تلقي التطعيم ، بل إنه حصل عليه كجزء من تجربة سريرية، وشككت وسائل الإعلام المحلية في هذا التفسير. 

وأوضح فيزكار الرئيس السابق - الذي يقوم الآن بحملة للحصول على مقعد في الكونجرس - إنه وزوجته تطوعوا للمشاركة في تجربة اللقاح ، مضيفًا أنه ظل صامتًا لأن "المتطوعين يجب أن يحافظوا على السرية".

لكن جامعة كايتانو هيريديا في ليما ، والتي تقود الاختبارات السريرية للقاح سينوفارم ، نفت يوم الأحد أن يكون فيزكارا متطوعًا تجريبيًا.

وأبلغ المرفق السلطات الصحية في بيرو "أن مارتن فيزكارا و (زوجته)  ماريبيل دياز كابيلو لم يكونا  جزءًا من المجموعة التي ضمت 12000 متطوع بحثي".

ورد  فيزكارا، مبديًا دهشته من "المفاجأة الكبيرة" في بيان جامعة كايتانو هيريديا، مؤكدا أنه تلقى جرعتين في إطار التجربة السريرية.

وفي محاولة للإلتفاف، قال إنه لم يكن هناك "خطأ إداري أو جريمة" ، محذرا من أن أفعاله قد تستخدم من قبل "أعداء البلاد بقصد تشويه سمعتها".


وذكرت وزيرة الخارجية أستيتي ، التي شغلت منصبها منذ نوفمبر ، إنها تلقت تلقيحًا في 22 يناير بعد تلقيها عرضًا من جامعة كاييتانو هيريديا البيروفية ، المسؤولة عن التجارب ، لتلقي لقاح Sinopharm Group Co Ltd من "مجموعة متبقية" من الإختبارات.

وقالت عبر تويتر: "إنني على علم بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته ، ولهذا قررت عدم تلقي الجرعة الثانية". للأسباب المذكورة ، قدمت خطاب استقالتي إلى الرئيس.

وأعلنت الحكومة في أوائل يناير عن اتفاق مع شركة Sinopharm لشراء ما يصل إلى 38 مليون جرعة من اللقاح.

ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف لقاح قبل أسبوع ، وبدأ برنامج التحصين ضد كوفيد -19 يوم الثلاثاء بتطبيق جرعات على العاملين في مجال الرعاية الصحية الأكثر تعرضًا للمرض، و كان ساجاستي من أوائل الذين تلقوا لقاح سينوفارم كجزء من الحملة.

وتوفي حوالي 43500 شخصًا في بيرو بسبب COVID-19 ، وفقًا للبيانات الرسمية، و تواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات ، مع تشبع المستشفيات ونقص المعدات الطبية، وسجلت بيرو أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بين سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة.

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