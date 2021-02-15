لتوفير وجبة متكاملة.. الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطوير منظومة التغذية المدرسية

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
موقع صدى البلد :
لتوفير وجبة متكاملة للطلاب.. السيسي يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية
موقع الوطن :
وزير التعليم العالي عن مد الأجازة أسبوع: عشان اللي كان بيلعب يذاكر
موقع الشروق :
وزير الآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير
بوابة الاهرام :
الصحة : تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة .
بوابة أخبار اليوم :
القوى العاملة توصى بضم وتثبيت العمالة المؤقتة .
موقع الجمهورية :
الزراعة : اعتماد 17 مليون جنيه تمويلا جديدا لتطوير 15 مركزا لتجميع الألبان .
موقع روسيا اليوم :
بوتين : الاحتجاجات المؤيدة لنافالنى جاءت على خلفية التذمر بسبب الوباء .
موقع العربية :
السودان : عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة .