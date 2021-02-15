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لتوفير وجبة متكاملة.. الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطوير منظومة التغذية المدرسية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:12 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

موقع صدى البلد : 
لتوفير وجبة متكاملة للطلاب.. السيسي يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية

موقع الوطن :
وزير التعليم العالي عن مد الأجازة أسبوع: عشان اللي كان بيلعب يذاكر

موقع الشروق :
وزير الآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

بوابة الاهرام :
الصحة : تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة .

بوابة أخبار اليوم :
القوى العاملة توصى بضم وتثبيت العمالة المؤقتة .

موقع الجمهورية :
الزراعة : اعتماد 17 مليون جنيه تمويلا جديدا لتطوير 15 مركزا لتجميع الألبان .

موقع روسيا اليوم :
بوتين : الاحتجاجات المؤيدة لنافالنى جاءت على خلفية التذمر بسبب الوباء .

موقع العربية :
السودان : عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة .
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