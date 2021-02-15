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اقتصاد

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:25 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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هاجر رزق
ينشر صدى البلد،" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 أسعار الدواجن اليوم


تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و 20 جنيهًا للكيلو.
 

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سعر البيض في البورصة

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 33 و 34 جنيهًا للكرتونة، والبيض الاحمر بين 35 و 36 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 37 و 38 جنيهًا للكرتونة. 


أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.50جنيه و 7.75جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 جنيهات و 7.50جنيه والكتكوت البلدي بين 3 جنيهات و 3.25 جنيه.
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