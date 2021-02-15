جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن المراجعات المنهجية

نظمت وحدة البحث العلمي ورشة عمل بعنوان المراجعات المنهجية عبر برنامج زووم، تأكيدًا على أهمية و ضرورة النهوض والتطوير الدائم والمستمر للبحث العلمى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.





أفاد الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بشكل منتظم ودائم ومستمر بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة والارتقاء به، ودعم وصقل المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بجامعة حلوان.





كما أوضح الاستاذ الدكتور محمد القصاص أن هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمى أسبوعيا والتي تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمي ومخرجاته وكيفية إجراء البحوث والمشاريع العلمية.









حاضر فى ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد عبد الجواد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، وحضر ورشة العمل نحو 500 باحث وعضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية وادارها الدكتورة هايدى سمير رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة حلوان.





وتضمنت ورشة العمل تعريف المراجعات المنهجية حيث أنها تمثل أحد أساليب مراجعة الإنتاج الفكري، والذي يركز على موضوع من مواضيع البحث، ويحاول تحديد وتقييم وانتقاء وتحضير كل الدلائل العلمية ذات الجودة العالية حول ذلك الموضوع، وأيضا البحث فيما قد تم نشره حول الموضوع وآخر ما وصل أليه العلم فيه.





كما تطرقت ورشة العمل الى الفرق بين المقالات البحثية والأدبية ومقالات المراجعة فالمقالات البحثية، التي يشار إليها أحيانًا بالمصادر التجريبية أو الأولية، هي المقالات التي تتحدث عن الأبحاث الأصلية. والتي تتضمن عادةً أقسامًا مثل المقدمة والأساليب، أما المقالات المراجعة والتي تسمى أحيانًا المصادر الثانوية، فإنها تقوم بتحليل البحوث التي أجريت بالفعل في المصادر الأولية، ويمكن أن توفر مقالات المراجعة أيضًا توصيات لمجالات البحث المحتملة للاستكشاف التالي.





كما تم شرح خطوات المراجعات المنهجية وهي:

الإجابة على سؤال البحث الرئيسي

التعرف على جميع الدراسات المرتبطة بموضوع البحث

تقييم جميع النتائج

تقديم ملخّص للاكتشافات بشكل غير متحيّز ومتوازن