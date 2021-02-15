الطماطم بـ 170 قرشا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 15-2-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 15-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.





ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.7 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 3.5جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه .للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4.5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.





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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.25جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.25جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3.5جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات والألوان بـ 14 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 5 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 4 جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



