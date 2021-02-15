ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس مايكروسوفت يحذر من أكبر حملة قرصنة في العالم تطال وكالات حكومية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشف رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية، براد سميث، أن حملة اختراق استخدمت شركة تكنولوجيا أمريكية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أمريكية تعتبر "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق".

واخترقت العملية، التي تم اكتشافها في ديسمبر والتي تقول الحكومة الأمريكية إن من المرجح أن روسيا هي التي تقف وراءها، برامج صممتها شركة البرمجيات "سولار ويندز كورب"، مما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

واستطاع المتسللون الحصول على رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني إن الأمر قد يستغرق أشهرا لتحديد الأنظمة المخترقة وطرد المتسللين.

وقال سميث خلال مقابلة بثت، الأحد، في برنامج "60 دقيقة" على قناة سي.بي.إس "أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق".

وأضاف سميث "عندما حللنا كل شيء شاهدناه في مايكروسوفت، سألنا أنفسنا عن عدد المهندسين الذين من المحتمل أنهم شاركوا في شن هذه الهجمات. والإجابة التي توصلنا إليها أن الرقم بالتأكيد يتجاوز الألف".

وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية الشهر الماضي إن روسيا "من المرجح" أن تكون وراء اختراق سولار ويندز، الذي قالت إنه بدا أنه يهدف إلى جمع معلومات وليس عملا تدميريا، غير أن موسكو نفت أي مسؤولية عن حملة التسلل المذكورة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

واشنطن بوست تكشف هوية مخترقي مواقع حكومية أمريكية

اختراق بيانات مخزون الأسلحة النووية بالولايات المتحدة

أمريكا وإسرائيل والإمارات.. مايكروسوفت تكشف تعرض 40 مؤسسة عالمية لحملة قرصنة

مايكروسوفت تؤكد اختراق أنظمتها ضمن حملة قرصنة استهدفت المنشآت الأمريكية

هجمات الكترونية.. اختراق أكثر من 200 هيئة حكومية وشركة حول العالم

هجوم إلكتروني شرس يخترق أمريكا ويمتد لـ 7 دول منها واحدة عربية.. شركات أمن المعلومات تتهم روسيا وتثير مخاوف بضرب مواقع الجيش والمخابرات.. وعملية القرصنة تفوق قدرات أكبر دولة في العالم

ترشيحاتنا

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

ما مصير كلوب حال فشل ليفربول في التأهل إلى دوري الأبطال؟ موقع عالمي يجيب

بسبب التأمينات.. أشرف صبحي يتدخل لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

بسبب فسخ الخطوبة.. التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت في عيد الحب بالقليوبية

الدعاء يصل للميت كهدية تحول قبره إلى جنة.. بـ25 طريقة لا يعرفها كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور