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رياضة

شوبير : مصطفى محمد هيلعب فى الدوري الإنجليزي.. وهذا خطأ رمضان صبحي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:33 ص
شوبير
شوبير
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عمرو الحلوانى


أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى يسير بصورة رائعة تؤهله لحجز مكان أساسى فى الدوري الإنجليزى.

 وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " مصطفى محمد لازم ياخد حقه، ماشى كويس جدا فى تركيا، مدربه فاتح تريم الذى يشبه الجوهرى فى مصر، منحه ثقة كاملة إيمانًا بقدراته ومصطفى لم يخيب ظنه".

وأضاف: "مصطفى محمد قدم أفضل انطلاقة لمحترف مصرى فى التاريخ وكسر رقم صالح سليم، ولديه ثقة شديدة فى نفسه، وفى رأيى هيلعب فى الدوري الإنجليزى وهو حاطط رجل على رجل من الموسم الجاى وبمنتهى السهولة".

وتابع: "أنا مؤمن بموهبة رمضان صبحى وكنت شايف أنه كان لازم يروح على تركيا الأول قبل الدوري الإنجليزى كان هيفرق معاه كتير".


وكان مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف فريقه جالطة سراي، أحرز هدفا في شباك فريق قاسم باشا التركي في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

جاء هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء وضعها اللاعب على يسار حارس مرمى  فريق قاسم باشا التركي.

ويحتل جلطة سراي حاليًا المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعها من 24 مباراة بالتساوي مع فريق فنربخشة المتصدر، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.

 

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