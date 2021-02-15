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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:36 ص
تباين مؤشرات البورصة
تباين مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين.


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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 14253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4441 نقطة.


فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2427 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3460 نقطة.
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