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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:38 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57جنيه للشراء و 15.67جنيه للبيع .

أسعار العملات الاجنبية في مستهل تعاملات اليوم


سجل سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء و19.02جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.56جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.44جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.80جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

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