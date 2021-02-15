وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 15-2-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57جنيه للشراء و 15.67جنيه للبيع .
أسعار العملات الاجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء و19.02جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.56جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.44جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.80جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57جنيه للشراء و 15.67جنيه للبيع .
أسعار العملات الاجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء و19.02جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.56جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر
وسجل الفرنك السويسرى 17.44جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.80جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.