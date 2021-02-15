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مرأة

فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال .. ابنك معرض للإصابة فى هذا العمر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
على الرغم من انخفاض معدلات وفيات السرطان، لهذه الفئة العمرية بنسبة 65 في المائة من 1970 إلى 2016 على مستوى العالم ، لا يزال السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة من الأمراض بين الأطفال.

وفقًا للتقارير ، فإن أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 عامًا هي سرطان الدم وأورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي (CNS) والأورام اللمفاوية.
أنوع سرطان الاطفال

فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال إليك  ما هو سرطان الأطفال ؟

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى لا يوجد تفسير لسبب إصابة الأطفال بالسرطان و تتطور معظم حالات سرطان الأطفال بسبب الطفرات العشوائية في جينات الخلايا النامية ، وبما أن هذه التغييرات سريعة وعشوائية بطبيعتها ، فلا توجد طريقة فعالة للوقاية منها

أما عن  أنواع سرطان الأطفال فتعد أكثر أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال هي :
• سرطان الدم
• ورم أرومي عصبي
• ورم ويلمز
• أورام المخ والحبل الشوكي
• سرطان العظام
• سرطان الغدد الليمفاوية
•اللوكيميا  .. هو أكثر أنواع سرطانات الأطفال شيوعًا ، ويمثل حوالي 28 في المائة من جميع أنواع السرطان لدى الأطفال
وسرطان الدم النخاعي الحاد  ويمكن أن يسبب آلام العظام والمفاصل ، والتعب ، والضعف ، وشحوب الجلد ، والنزيف أو الكدمات ، والحمى ، وفقدان الوزن

 أورام المخ والحبل الشوكي : هذه هي ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الأطفال ، وتشكل حوالي 26 في المائة من سرطانات الأطفال . تبدأ معظم أورام المخ عند الأطفال في الأجزاء السفلية من الدماغ ، مثل جذع الدماغ ويمكن أن تسبب الصداع والغثيان والقيء وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها والدوخة والنوبات وصعوبة المشي أو التعامل مع الأشياء وأعراض أخرى.

تعتبر أورام الحبل الشوكي أقل شيوعًا من أورام المخ عند الأطفال.
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