منعا للازدحام.. تخصيص مدارس تستقبل المواطنين بدمياط لصرف المعاشات

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تخصيص عدد من المدارس لمعاونة مراكز الخدمات البريدية لتنظيم عملية صرف المعاشات وفقًا للمنظومة التي حددتها الدولة للتخفيف عن كبار السن وللحد من تجمعات المواطنين في تلك الظروف الراهنة.





ووجهت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بتنظيم عملية صرف المعاشات خاصة بعد ملاحظة وجود تجمعات للمواطنين أمام المكاتب البريدية، تم التنسيق مع هيئة البريد لوضع آلية محددة لتنظيم تلك المنظومة.





كما تم تجهيزهم بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد تم مراعاة توزيعهم وفقا لمعايير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم.





ومن جانبه أوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أطلقت مشروع خدمة عامة للسادة أصحاب المعاشات تحت شعار (كشافة ومرشدات في خدمة وطنها)، وذلك تحت إشراف مدير عام الخدمات وتوجيه التربية الرياضية.





وتابع أنه يتم تنظيم أماكن صرف المعاشات والإشراف على عملية التعقيم وقياس الحرارة وترتيب دخول كبار السن واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في الأيام المخصصة لصرف المعاشات بمدارس المحافظة بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات.





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