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أخبار البلد

عقب صلوات التدشين.. البابا تواضروس يشهد احتفالية كنيسة محرم بك بالإسكندرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:22 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احتفالية كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة صلوات التدشين التى تمت صباح اليوم.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية. 


شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كافة القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة. 


وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوى الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، كما أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.

وتم أخذ صور تذكارية مع الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس موسى نبيل  كاهن الكنيسة. وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في منطقة المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.

ودشنت المذابح الثلاثة للكنيسة الرئيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وبمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا. 

وجاءت أسماء المذابح المدشنة كالآتي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين، كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها. وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين. 

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