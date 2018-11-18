ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

على مدار 50 عاما.. خادم بالكنيسة يشارك في احتفالات الكاتدرائية منذ التأسيس وحتى التدشين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
صدى البلد
شهدت الكاتدرائية المرقسية، خلال قداس تدشينها اليوم، الأحد، بعد انتهاء ترميمها، موقفا فريدا من نوعه بحضور الأرشيدياكون فؤاد شفيق، الذي شارك في حفل وضع حجر الأساس والاحتفال بافتتاح الكاتدرائية في العباسية منذ 50 عاما، وبالتحديد يوم 18 نوفمبر 1968.

كما شارك ضمن خورس الشمامسة في أول قداس بالكاتدرائية، وتجنيز البابا كيرلس، وتنصيب البابا شنودة، ومن ٦ سنوات حضر تنصيب البابا تواضروس، وخادم اليوم في قداس التدشين.
loading...

ترشيحاتنا

بجنيهين تخلصي من السيلوليت للأبد

نجم الأهلي السابق يتولي مهمة تدريب الزعفران بالقسم الثالث

أوباما يفاجئ زوجته أثناء الترويج لمذكراتها أمام حشد هائل.. صور

بالأرقام.. أجيري يتفوق على كوبر هجوميًا والدفاع نقطة بيضاء للعجوز الأرجنتيني

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

أمن السويس يكثف جهوده للقبض على سفاح البنات

شوبير يكشف عن مهام سيد عبد الحفيظ بجهاز الأهلي وأزمة غالي.. فيديو

شاهد.. لحظة سقوط أحمد زاهر على المسرح أثناء تقديم حفل تامر حسني

مدبولى ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي .. صور

ترامب يوجه صفعة جديدة لـ أردوغان

الأهلى يحصل على توقيع سري من صانع ألعاب وادي دجلة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للوصل الإماراتي وظهور ليندمان رغم الإقالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟