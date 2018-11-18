على مدار 50 عاما.. خادم بالكنيسة يشارك في احتفالات الكاتدرائية منذ التأسيس وحتى التدشين

شهدت الكاتدرائية المرقسية، خلال قداس تدشينها اليوم، الأحد، بعد انتهاء ترميمها، موقفا فريدا من نوعه بحضور الأرشيدياكون فؤاد شفيق، الذي شارك في حفل وضع حجر الأساس والاحتفال بافتتاح الكاتدرائية في العباسية منذ 50 عاما، وبالتحديد يوم 18 نوفمبر 1968.



كما شارك ضمن خورس الشمامسة في أول قداس بالكاتدرائية، وتجنيز البابا كيرلس، وتنصيب البابا شنودة، ومن ٦ سنوات حضر تنصيب البابا تواضروس، وخادم اليوم في قداس التدشين.