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محافظات

غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في الغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية صباح اليوم بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا ،  حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية 

وهم (مركز محمود السباعي بشارع صدقي بجوار معهد رمضان، مركز الأستاذ سعيد وهبة بشارع على بك الكبير مع المواردي، مركز للدروس الخصوصية بشارع المعتصم مع الحلو، قاعة الأستاذ إبراهيم شرشر، مركز الكنز، مركز الأستاذ أحمد عصام بشارع الإمام البصيري مع الحلو ومركز الأستاذ أحمد الفخراني بشارع لقمان الحكيم)، كما أمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التي قامت بتغير نشاطها المثبت في الرخصة.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قام بعقد اجتماع ، صباح اليوم ، بديوان عام محافظة الغربية بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، رؤساء المدن والأحياء والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتم التأكيد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع لإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
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