غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية صباح اليوم بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا ، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية





وهم (مركز محمود السباعي بشارع صدقي بجوار معهد رمضان، مركز الأستاذ سعيد وهبة بشارع على بك الكبير مع المواردي، مركز للدروس الخصوصية بشارع المعتصم مع الحلو، قاعة الأستاذ إبراهيم شرشر، مركز الكنز، مركز الأستاذ أحمد عصام بشارع الإمام البصيري مع الحلو ومركز الأستاذ أحمد الفخراني بشارع لقمان الحكيم)، كما أمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التي قامت بتغير نشاطها المثبت في الرخصة.



